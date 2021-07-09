"Дорогие друзья": президент Польши обратился к ЕС по поводу Via Carpatia

Не устаёт удивлять Варшава: активно участвуя в инициативе "Троеморья", которая, по сути, может оцениваться как попытка расколоть Европу, польские политики не упускают шанса попросить у ЕС поддержи в самых разных проектах. Например, 8 июля "дорогим друзьям" предложили помочь с магистральной сетью Via Carpatia.

Напомним, что Via Carpatia — весьма амбициозный проект, предусматривающий постройку сети автомобильных дорог от Клайпеды (Литва) до Салоников (Греция). Открытие, по предварительным данным, может состояться уже в 2025 году, участвуют в Via Carpatia сразу несколько стран, в том числе Польша.

"Дорогие друзья, европейские партнёры, если вас действительно волнуют хорошие автомагистрали и хорошие транспортные условия в нашей части Европы, то, пожалуйста, поддержите нашу инициативу. Очень важно создать хорошие условия для строительства этого маршрута во всех наших странах, от севера до юга", — высказал пожелание польский президент Анджей Дуда, выступая на саммите "Троеморья".

Польша, напомнил политик, активно строит свой участок, а по части проекта Via Carpatia в целом ведёт диалог с ЕС.

Беата Шидло представляет Via Carpatia в 2016 году