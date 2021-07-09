Талибы объяснили, какие цели стремятся выполнить в Афганистане

Стали известны цели, которые преследует движение "Талибан"*. Как сообщил официальный представитель политического офиса движения Мухаммад Наим, в первую очередь нужно добиться свободы как для страны, так и для нации.

Наим пообщался с РИА "Новости" и сообщил следующее: власть и господство над территориями Афганистана — не цель "Талибана"*. Потому что если бы движение действительно хотело господства, то добилось бы его ещё в далёком 2001 году.

"Первая цель — освободить нашу страну и нацию… Вторая цель состоит в том, чтобы люди жили в рамках системы, основанной на национальных ценностях и интересах своей страны. Третья цель — успокоить наш народ, нацию, страну и создать независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию", — сообщил Наим.

* Террористическая организация, запрещённая в России

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