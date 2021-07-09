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ВОЗ: вакцинный национализм не дает прервать цепочку заражений

Мир

Из-за несправедливого распределения вакцин прогресс в сдерживании распространения новых разновидностей COVID-19 не наступает. Это угрожает восстановлению глобальной экономики.

ВОЗ: вакцинный национализм не дает прервать цепочку заражений

Так заявил генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"Новые варианты коронавируса выигрывают гонку против вакцин из-за неравенства в их производстве и распространении", - сказал он журналистам.

Гебрейесус осудил "вакцинационный национализм", в котором горстка стран накапливает большую часть вакцин, как" морально неоправданный "факт и "неэффективную стратегию здравоохранения против респираторного вируса, который быстро мутирует и становится все более заразным".

"Некоторые страны с высоким уровнем вакцинированного населения планируют выпустить бустерные дозы в ближайшие месяцы, при этом они уже отменяют социальные санитарные меры и расслабляются, как будто пандемия прошла", - посетовал он.

Глава ВОЗ назвал "отвратительным" тот факт, что миллионы медицинских работников во всем мире до сих пор не вакцинированы.

"С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения пришло время миру объединиться, чтобы коллективно бороться с пандемией", - подчеркнул он.

По его словам, встреча министров финансов группы 20 промышленно развитых и развивающихся стран и директоров центральных банков на этой неделе является еще одной важной возможностью для лидеров принять срочные меры, которые позволят положить конец острой фазе пандемии путем выделения ресурсов, необходимых для более справедливого распределения вакцин.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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