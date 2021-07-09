Два экс-президента Киргизии объявлены в розыск. В международный

Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, бывшие президенты Киргизии, объявлены в международный розыск. Оба — в связи с расследованием уголовного дела по месторождению Кумтор.

Вместе с бывшими главами государства разыскиваются Максим Бакиев и экс-глава совета директоров ОАО "Кыргызалтын" Алексей Елисеев.

Об этом сообщил Камчыбек Ташиев, председатель ГКНБ Киргизии.

Напомним,

Аскар Акаев занимал президентский пост с 27 октября 1990 года по 11 апреля 2005-го;

Курманбек Бакиев — с 2005 по 2010 год, сменив предшественника после "тюльпановой революции".

Ташиев пояснил, что экс-руководители страны "подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении соглашений с иностранными компаниями".

К слову, уголовные дела в отношении других фигурантов дела — двух экс-премьеров и бывшего главы компании "Кыргызалтын" прекращены в связи по причине истечения срока давности.

Ташиев напомнил, что Аскара Акаева заподозрили в коррупции в 2003 году, когда из-за реструктуризации генерального соглашения с канадской компанией Cameco доля Киргизии в компании Centerra была занижена на 25,7% (7,3 млрд сомов).

Ранее Pravda.Ru рассказывала о том, что с первых дней разработок золотого месторождения Кумтор в Киргизии вокруг него не стихают скандалы:

Кумтор. Золотые тайны Киргизии