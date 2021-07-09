Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, бывшие президенты Киргизии, объявлены в международный розыск. Оба — в связи с расследованием уголовного дела по месторождению Кумтор.
Вместе с бывшими главами государства разыскиваются Максим Бакиев и экс-глава совета директоров ОАО "Кыргызалтын" Алексей Елисеев.
Об этом сообщил Камчыбек Ташиев, председатель ГКНБ Киргизии.
Напомним,
Ташиев пояснил, что экс-руководители страны "подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении соглашений с иностранными компаниями".
К слову, уголовные дела в отношении других фигурантов дела — двух экс-премьеров и бывшего главы компании "Кыргызалтын" прекращены в связи по причине истечения срока давности.
Ташиев напомнил, что Аскара Акаева заподозрили в коррупции в 2003 году, когда из-за реструктуризации генерального соглашения с канадской компанией Cameco доля Киргизии в компании Centerra была занижена на 25,7% (7,3 млрд сомов).
Ранее Pravda.Ru рассказывала о том, что с первых дней разработок золотого месторождения Кумтор в Киргизии вокруг него не стихают скандалы:
Кумтор. Золотые тайны Киргизии
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