"Слон в комнате": в речи Кулебы про Украину и НАТО не обошлось без России

Киев снова напоминает: украинская сторона сделала достаточно много для того, чтобы высокие европейские чины наконец соизволили как-то порадовать украинцев по поводу принятия в НАТО. Украинские власти понимают, что вопрос членства в НАТО — не та ситуация, когда в календаре просто обводится нужная дата, но конкретики всё-таки хотелось бы.

По поводу Киева и НАТО выступил с заявлением глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Украина, заявил он, хочет честного ответа. И признания в том, что причина регулярных отказов Киеву — это Москва.

"Россия — это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", — высказался Кулеба в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе.

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