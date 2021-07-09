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В СНБО Украины объяснили, из-за чего развалится Россия

Мир

Очередная порция антироссийской риторики донеслась с территории Украины. По мнению секретаря СНБО страны, в нынешнем виде Россия существовать не в состоянии, так что в итоге случится развал.

В СНБО Украины объяснили, из-за чего развалится Россия

Алексей Данилов высказал своё мнение касательно России для 24 канала. Он уточнил, что

"Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится".

В качестве причины развала России Данилов указал следующий факт: в стране достаточно много наций, которые, по идее, должны бы

"…жить отдельно друг от друга".

Напомним, что ранее Данилов успел раскритиковать и страны ЕС: досталось Берлину и Парижу. Немцы и французы, заявил секретарь СНБО для украинского Forbes, отчасти несут ответственность за то, что Киев и Тбилиси остались без части своих территорий.

"Наши международные партнёры упрекают нас, что у нас не преодолевают коррупцию. В других странах тоже есть коррупция.

Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России", — заявил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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