В СНБО Украины объяснили, из-за чего развалится Россия

Очередная порция антироссийской риторики донеслась с территории Украины. По мнению секретаря СНБО страны, в нынешнем виде Россия существовать не в состоянии, так что в итоге случится развал.

Алексей Данилов высказал своё мнение касательно России для 24 канала. Он уточнил, что

"Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится".

В качестве причины развала России Данилов указал следующий факт: в стране достаточно много наций, которые, по идее, должны бы

"…жить отдельно друг от друга".

Напомним, что ранее Данилов успел раскритиковать и страны ЕС: досталось Берлину и Парижу. Немцы и французы, заявил секретарь СНБО для украинского Forbes, отчасти несут ответственность за то, что Киев и Тбилиси остались без части своих территорий.

"Наши международные партнёры упрекают нас, что у нас не преодолевают коррупцию. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России", — заявил он.