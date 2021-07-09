Очередная порция антироссийской риторики донеслась с территории Украины. По мнению секретаря СНБО страны, в нынешнем виде Россия существовать не в состоянии, так что в итоге случится развал.
Алексей Данилов высказал своё мнение касательно России для 24 канала. Он уточнил, что
"Россия не может выдерживать то состояние, в котором она есть. Она развалится".
В качестве причины развала России Данилов указал следующий факт: в стране достаточно много наций, которые, по идее, должны бы
"…жить отдельно друг от друга".
Напомним, что ранее Данилов успел раскритиковать и страны ЕС: досталось Берлину и Парижу. Немцы и французы, заявил секретарь СНБО для украинского Forbes, отчасти несут ответственность за то, что Киев и Тбилиси остались без части своих территорий.
"Наши международные партнёры упрекают нас, что у нас не преодолевают коррупцию. В других странах тоже есть коррупция.
Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России", — заявил он.
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