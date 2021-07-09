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Активисты BLM объявили американский флаг "символом ненависти и расизма"

Мир

Активисты движения Black Lives Matter, когда США праздновали День независимости, объявили американский флаг "символом ненависти".

Активисты BLM объявили американский флаг "символом ненависти и расизма"

"Когда мы, чернокожие американцы, видим этот флаг, мы знаем, что нам небезопасно находиться рядом. Когда мы видим этот флаг, мы знаем, что человек, преклоняющий перед ним колено, является расистом. Когда мы видим этот флаг, мы знаем, что человек, несущий его, живет в другой Америке. Когда мы видим этот флаг, мы сомневаемся в вашем интеллекте. Мы знаем, что должны избегать его. Это символ ненависти", — написано в социальных сетях движения.

Активист движения "Чёрные жизни имеют значение" Лекс Скотт рассказал, что поводом для поста была фотография члена белой националистической группы ненависти "Патриот фронт", держащего американский флаг, во время марша в Филадельфии. 

"Они размахивают американскими флагами. Ку-клукс-клан размахивают американскими флагами. Гордые Мальчики развевают американские флаги. Они штурмовали Капитолий и избивали полицейских американскими флагами. Я не слышала никаких возмущений от республиканцев или правых по поводу использования американского флага в качестве символа ненависти, — сказала она газете "Трибюн". — Мы видим, что этот символ используется в сообщениях каждой расистской группы ненависти по всей стране. Проблема заключается в том, что никто не обращается к людям, которые используют его для ненависти. Когда я вижу американский флаг, я начинаю чувствовать страх, потому что каждый раз, когда я сталкиваюсь с ненавистью, это происходит от рук кого-то, кто несет американский флаг”.

Этот пост вызвал критику со стороны некоторых республиканцев.

"Американский флаг — это символ свободы и возможностей для всего мира, — написал председатель Республиканской партии штата Юта Карсон Йоргенсен, добавив, что обвинение Black Lives Matter в адрес флага было несправедливым.

Сенатор Тодд Вейлер сказал, что "звёздно-полосатый" флаг — "символ единства, стойкости и надежды на будущее нашей нации ".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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