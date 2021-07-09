Украина предложила НАТО Донбасс для тестирования нового оружия

Украинские политики готовы жертвовать, буквально, чем и кем угодно, лишь бы сделать приятно и быть полезными руководству НАТО.

Это наглядно продемонстрировал Андрей Таран, министр обороны Незалежной, предложивший членам североатлантического альянса сделать Донбасс полигоном для испытаний средств радиоэлектронной борьбы.

По данным издания "Корреспондент", Таран сказал, что на территориях непризнанных республик "есть возможность" проверить американское оружие "в реальном противостоянии российскому вооружению", поскольку "Россия постоянно использует оккупированный Донбасс как полигон для тестирования своих военных разработок", в частности РЭБ.

Выступая на конференции по вопросам реформ на Украине, проходившей в Литве, Таран заявил:

"Мы приглашаем вас (страны НАТО) предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне".

Глава украинского оборонного ведомства мотивировал свою неожиданную инициативу тем, что его армия заинтересована в получении указанного вида оружия, поскольку у нее нет "как раз таки" средств противоракетной и противовоздушной защиты, а также в системе раннего предупреждения. ч