Дамаск обвинил Анкару в "разрушительной политике" и поддержке террористов

Громкие обвинения "прилетели" в адрес Анкары: в Дамаске уверены, что турки поддерживают террористические группировки в Сирии. Режим Турции Дамаск считает "преступным", а его политику — "разрушительной".

Подробности привёл заместитель главы МИД Сирии Айман Сусан. Он сообщил следующее: Турция мало того, что не выполняет взятые ранее обязательства, так ещё и занята "отуречиванием" Сирии.

"Этот преступный режим [Турции] нарушает закон, его разрушительная политика в отношении Сирии подтверждает то, что говорит Сирия с самого первого дня в рамках астанинского процесса: турецкий режим оказывает поддержку террористическим организациям и не заслуживает статуса быть гарантом в [астанинском] процессе, потому что он не выполняет свои обязательств", — высказался Сусан на пресс-конференции по итогам 16-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Касательно политики "отуречивания" выступающий привёл следующие факты:

в школах меняют методы преподавания;

города и деревни переименовывают.

"Таким образом, идентичность меняется с сирийской на турецкую", — уточнил Сусан.

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