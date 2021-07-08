Экс-президент ЮАР отправился в тюрьму. Пока на 15 месяцев

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции поздно вечером в среду. Ему предстоит отбыть 15-месячный тюремный срок за неуважение к суду.
"Бывший президент ЮАР г-н Джейкоб Зума был 7 июля 2021 года помещен под стражу Южноафриканской полицейской службы в соответствии с решением Конституционного суда", - говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства полиции Лирандзу Тембы.
Для отбывания срока Зума помещен в тюрьму в его родной провинции Квазулу-Наталь.
Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 по 2018 год. Сейчас ему 79 лет. Он - ключевая фигура Африканского национального конгресса (АНК), который провел десять лет в тюрьме с героем борьбы с апартеидом и экс-президентом Нельсоном Манделой.
29 июня Зума, которого ранее обвиняли в коррупции, был признан виновным в неуважении к суду за отказ явиться к следователям, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции во время пребывания на посту президента:
Экс-лидеру ЮАР грозит до 25 лет тюрьмы за хищения в особо крупных размерах. Сам Зума неоднократно отрицал выдвинутые против него обвинения.
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