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Экс-президент ЮАР отправился в тюрьму. Пока на 15 месяцев

Мир

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума сдался полиции поздно вечером в среду. Ему предстоит отбыть 15-месячный тюремный срок за неуважение к суду.

Экс-президент ЮАР отправился в тюрьму. Пока на 15 месяцев

"Бывший президент ЮАР г-н Джейкоб Зума был 7 июля 2021 года помещен под стражу Южноафриканской полицейской службы в соответствии с решением Конституционного суда", - говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства полиции Лирандзу Тембы.

Для отбывания срока Зума помещен в тюрьму в его родной провинции Квазулу-Наталь.

Как экс-президент оказался за решёткой

Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 по 2018 год. Сейчас ему 79 лет. Он - ключевая фигура Африканского национального конгресса (АНК), который провел десять лет в тюрьме с героем борьбы с апартеидом и экс-президентом Нельсоном Манделой.

29 июня Зума, которого ранее обвиняли в коррупции, был признан виновным в неуважении к суду за отказ явиться к следователям, чтобы ответить на вопросы о его предполагаемой причастности к коррупции во время пребывания на посту президента:

  • растрата на строительство одной из своих резиденций $23 млн из государственного бюджета; покупка виллы в Дубае, отделанной мрамором и золотом, на одной из самых дорогих улиц города;
  • четыре его супруги и более 20 детей регулярно летают на шопинг в Европу.

Экс-лидеру ЮАР грозит до 25 лет тюрьмы за хищения в особо крупных размерах. Сам Зума неоднократно отрицал выдвинутые против него обвинения.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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