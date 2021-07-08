Новое заявление от Александра Лукашенко: белорусский лидер рассказал, что страна не хочет воевать, но на колени вставать не собирается. Белорусские войска, добавил он, являются весьма сильными. И реально могут устроить "неприемлемый ущерб" противникам.
По словам Лукашенко, Минск готов вести диалог с любой страной, равно как и развивать честное сотрудничество.
"Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что хотят [наши оппоненты].
Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим", — отметил Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, цитаты приводит "Белта".
Ответить оппонентам, которые
"...пытаются играть мускулами на западных рубежах [Белоруссии]"
Минску есть чем. Армия страны хорошо оснащена, достаточно мобильна и готова к противодействию самым разным угрозам.
"По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе", — сообщил президент.
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