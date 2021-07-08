Подлить масла в огонь при обсуждении Европой российских (а заодно и китайских) вакцин решили во Франции. Как заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, в данном вопросе стоит быть осторожнее — важно уметь сказать "нет".
Бон выступил на канале France 2, где высказался чётко и ясно.
"Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские.
Франция говорит своим партнёрам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — заявил Бон.
Напомним, что ранее о российской вакцине "Спутник V" высказался еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он заявил для Figaro: если российская разработка и появится в ЕС, то не ранее конца 2021 года.
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