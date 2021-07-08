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Скажите "нет": Франция предупредила партнёров о вакцинах из России и Китая

Мир

Подлить масла в огонь при обсуждении Европой российских (а заодно и китайских) вакцин решили во Франции. Как заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон, в данном вопросе стоит быть осторожнее — важно уметь сказать "нет".

Скажите "нет": Франция предупредила партнёров о вакцинах из России и Китая

Бон выступил на канале France 2, где высказался чётко и ясно.

  • Во-первых, население Франции должно прививаться именно теми вакцинами, на счёт которых власти уверены.
  • Во-вторых, российские и китайские вакцины признавать пока не стоит, хоть это и пытались делать "соседи" Франции.

"Есть такие страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины — российские или китайские.

Франция говорит своим партнёрам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", — заявил Бон.

Напомним, что ранее о российской вакцине "Спутник V" высказался еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он заявил для Figaro: если российская разработка и появится в ЕС, то не ранее конца 2021 года.

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"Спутник V" - что говорят в Евросоюзе о российской вакцине?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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