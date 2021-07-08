Число смертей от COVID-19 в мире достигло 4 млн

Глобальное число погибших от COVID-19 превысило психологическую отметку в 4 миллиона.
По подсчетам Института исследований проблем мира в Осло, число погибших за последние полтора года, по данным из официальных источников Университета Джона Хопкинса,
Число жертв дорожно-транспортных происшествий по всему миру ежегодно в три раза превышает число погибших.
При этом статистики подчёркивают, что "цифры сильно занижены из-за из-за упущенных случаев или преднамеренного сокрытия".
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
На утро 8 июля
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