Число смертей от COVID-19 в мире достигло 4 млн

Глобальное число погибших от COVID-19 превысило психологическую отметку в 4 миллиона.

По подсчетам Института исследований проблем мира в Осло, число погибших за последние полтора года, по данным из официальных источников Университета Джона Хопкинса,

примерно равно числу людей, погибших в боях во всех мировых войнах с 1982 года.

Число жертв дорожно-транспортных происшествий по всему миру ежегодно в три раза превышает число погибших.

это примерно равно населению Лос-Анджелеса, более чем половине Гонконга, почти 50% Нью-Йорка или трети Москвы .

При этом статистики подчёркивают, что "цифры сильно занижены из-за из-за упущенных случаев или преднамеренного сокрытия".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

На утро 8 июля