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Новая холодная война Байдена с Китаем приведет к климатическому коллапсу

Мир

По мере того, как между США и Китаем формируется новая холодная война, прогрессисты-демократы опасаются, что результатом станет резкое изменение климата планеты, вызвав глобальное потепление.

Новая холодная война Байдена с Китаем приведет к климатическому коллапсу

Более 40 прогрессивных групп направили письмо президенту Джо Байдену и законодателям, призывая их уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Китаем в области изменения климата и обуздать конфронтационный подход по таким вопросам, как репрессии Пекина в Гонконге и принудительное задержание мусульман-уйгуров.

"По мере того как администрация Байдена укрепляет свою китайскую стратегию, а антикитайское законодательство продвигается через Конгресс, эта внутридемократическая борьба может определить американо-китайские отношения на долгие годы", — отмечает издание Politiko.

О чём демократы предупреждают Байдена

"Прогрессивные организации — в том числе движение "Восход солнца” и Союз заинтересованных ученых, призывают администрацию Байдена и всех членов Конгресса отказаться от доминирующего антагонистического подхода к американо-китайским отношениям и вместо этого уделять приоритетное внимание многосторонности, дипломатии и сотрудничеству с Китаем для решения экзистенциальной угрозы, которой является климатический кризис. От прекращения новой холодной войны между Соединенными Штатами и Китаем зависит не что иное, как будущее нашей планеты.

Чтобы бороться с климатическим кризисом и построить глобальную экономику, которая работает для повседневных трудящихся — как в США, так и в Китае, — мы должны перейти от конкуренции к сотрудничеству”, — цитирует издание текст письма однопартийцев Байдену.

К слову, это не первый случай, когда часть демократов выступали против подхода администрации к Китаю:

  • в мае видные левые законодатели и 60 групп активистов призвали президента не превращать Китай в Советский Союз 21-го века:

"Мы должны различать обоснованную критику китайского правительства в области прав человека и менталитет холодной войны, который использует Китай в качестве козла отпущения для решения наших собственных внутренних проблем и демонизирует китайцев-американцев”, — сказал тогда демократ- конгрессмен Ильхан Омар.

"Нам нужен стратегический подход к Китаю, который ставит во главу угла нашу национальную безопасность и экономическую конкурентоспособность, создавая пространство для сотрудничества по изменению климата и другим глобальным вопросам", — поддержал его представитель госдепартамента Ро Ханна (штат Калифорния), видный прогрессивист Конгресса.

ДЛЯ СПРАВКИ

Администрация Байдена уже неоднократно заявляла, что может ограничить свое климатическое сотрудничество и геополитическую конкуренцию с Китаем:

"Очевидно, что у нас есть серьезные разногласия с Китаем, — заявил журналистам в январе специальный посланник президента США по вопросам изменения климата Джон Керри. — Эти вопросы никогда не будут обменены на что-либо, что имеет отношение к климату. Этого не случится.”

В качестве доказательства он указывает на участие Китая в апрельском климатическом саммите под руководством США, где Пекин пообещал сократить выбросы парниковых газов и сократить потребление угля.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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