В МИД Украины нашли альтернативу русскому миру

Литовско-польско-украинское объединение с красивым названием "Люблинский треугольник" — не просто очередной "сбор друзей", а настоящая альтернатива русскому миру. И было бы очень неплохо, если бы ещё одной "стороной фигуры" стала Белоруссия, уверены в МИД Украины.

Напомним, что "Люблинский треугольник" представляет собой объединение-платформу, благодаря которому можно улучшить как политическое, так и экономическое сотрудничество стран-участниц. Документ о его создании подписали в 2020 году в польском Люблине.

"Люблинский треугольник" — это, по сути, альтернатива русскому миру в этой части Европы", — высказался в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

А по части Белоруссии, отметил он, будет проведена "работа".

"Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо русского мира выберет "Люблинский треугольник", — сообщил Кулеба.

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