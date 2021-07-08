EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Карибский вектор: для портов Крыма придумали интересное применение
Самое время: Вашингтон направил в Чёрное море USNS Yuma
Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой
"Стена необходима": поток мигрантов в Литву из Белоруссии увеличился в сотни раз
Певица МакSим успела исповедаться перед болезнью
"Изношено, распродано, украдено": Гордон высказался об украинских поездах
Бельгия отозвала из Сеула посла, жена которого подралась с дворником
Постпред Крыма объяснил, когда и где стоит ждать новых провокаций Запада
И не скрывают: Лавров высказался о "западных коллегах" и вмешательстве

В МИД Украины нашли альтернативу русскому миру

Мир

Литовско-польско-украинское объединение с красивым названием "Люблинский треугольник" — не просто очередной "сбор друзей", а настоящая альтернатива русскому миру. И было бы очень неплохо, если бы ещё одной "стороной фигуры" стала Белоруссия, уверены в МИД Украины.

В МИД Украины нашли альтернативу русскому миру

Напомним, что "Люблинский треугольник" представляет собой объединение-платформу, благодаря которому можно улучшить как политическое, так и экономическое сотрудничество стран-участниц. Документ о его создании подписали в 2020 году в польском Люблине.

"Люблинский треугольник" — это, по сути, альтернатива русскому миру в этой части Европы", — высказался в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

А по части Белоруссии, отметил он, будет проведена "работа".

"Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо русского мира выберет "Люблинский треугольник", — сообщил Кулеба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

РОССИЯ И ЛЮБЛИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК: ПОЛЬША ЛИТВА И УКРАИНА СОЗДАЮТ НОВЫЙ СОЮЗ
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Самое время: Вашингтон направил в Чёрное море USNS Yuma
Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой
Певица МакSим успела исповедаться перед болезнью
"Стена необходима": поток мигрантов в Литву из Белоруссии увеличился в сотни раз
В МИД Украины нашли альтернативу русскому миру
"Изношено, распродано, украдено": Гордон высказался об украинских поездах
Бельгия отозвала из Сеула посла, жена которого подралась с дворником
Постпред Крыма объяснил, когда и где стоит ждать новых провокаций Запада
Иран: когда нас прекратят душить санкциями, мы перестанем обогащать уран
И не скрывают: Лавров высказался о "западных коллегах" и вмешательстве
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой

Звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу незадолго до госпитализации Владимира Меньшова.

Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Российский шоу-бизнес
Макеева сравнила экс-супругу Малькова с Барановской
Любовь Степушова Ставки растут: Литва присвоила дипстатус Тихановской Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Российский шоу-бизнес
Бари Алибасов опубликовал "срочное послание для Родины"
Мир. Новости мира
Кем был президент Гаити, которого убили в его же резиденции
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Новости Украины
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников