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Грете Тунберг опять не понравилось, какой мир оставляют ей "взрослые"

Мир

Недавний пожар в Мексиканском заливе стал отличным поводом для шведской экоактивистки Греты Тунберг напомнить о себе и в очередной раз обрушиться с критикой на "людей, стоящих у власти".

Грете Тунберг опять не понравилось, какой мир оставляют ей "взрослые"

В Мексиканском заливе 3 июля произошёл мощный пожар. Причиной возгорания стала утечка газа из трубопровода на глубине 78 метров. "Портал в ад" разверзся буквально в 150 метрах от морской добывающей платформы Ku-Charly, принадлежащей мексиканской государственной нефтегазовой компании Petróleos Mexicanos (Pemex). Для того чтобы потушить пожар в океане, потребовалось более пяти часов.

На этот инцидент яростно отреагировала 18-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она в очередной раз обвинила "взрослых" в варварском отношении к планете, на которой ещё предстоит жить молодому поколению.

"Тем временем люди, стоящие у власти, называют себя "климатическими лидерами", открывая новые нефтяные месторождения, трубопроводы и угольные электростанции — предоставляя новые лицензии на добычу нефти, исследуя будущие места бурения. Это мир, который они оставляют для нас", — возмутилась экоактивистка в своём Twitter.

Публикация набрала более 118 тысяч лайков и почти 33 тысячи ретвитов. Грета Тунберг прославилась тем, что прогуливала школу под предлогом "борьбы с изменениями климата". Её примеру последовали сотни тысяч молодых оболтусов во всём мире. Ведь гораздо веселей тусить "за всё хорошее и против всего плохого", чем занудно получать образование и добиваться возможностей реально менять мир к лучшему.

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Портал в ад: Океан загорелся после утечки трубопровода
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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