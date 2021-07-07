На повторе: МИД Великобритании намекнул о "черноморских планах"

Удивительное заявление сделал Лондон: оказывается, Великобритания готова и дальше разрешать проход своих судов через "украинские территориальные воды". Ибо имеет на это право.

Доминик Рааб

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"Это международно признанный маршрут движения. У нас есть полное право свободно проходить через "украинские территориальные воды" исходя из международного законодательства. Мы будем делать так и дальше", — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Комментарий касательно заявления Рааба предоставила для "Общественной службы новостей" руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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Эксперт уверена: по сути, Рааб сообщает о новых провокациях, которых стоит ждать нашей стране. И при этом стоит обратить внимание на весьма любопытный документ, подписанный буквально месяц назад.

"Я хотела бы напомнить, что 10 июня президент Байден и британский премьер подписали так называемую Новую атлантическую хартию. В данном же случае, оба лидера в этой хартии применили формулировки, которые чреваты серьёзными последствиями. Например, там использовалась формулировка: экономика, основанная на правилах. И обе державы заявили, что будут отстаивать свободу мирного прохода и полётов. В русле этой хартии Раабом и было сделано заявление. Провокации продолжатся. Но что сделала бы Великобритания, если бы российский корабль запросил у Аргентины мирный проход мимо Фолклендских островов? При этом в Великобритании заинтересованы в том, чтобы наращивать враждебность в отношении к России", — уверена она.

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