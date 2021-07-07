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Как в "Мёртвых душах": эксперт оценил мечты Киева о будущем ГТС

Мир

Украина снова не даёт скучать: ГТС страны, уверены в Киеве, можно использовать под весьма смелые задумки. Например, транспортировать через неё водород и биометан.

Газ Украины
 

"Прежде всего, рассматриваем её использование для транспортировки других типов газа — биометана… Например, в Германии сейчас есть более 15 тысяч станций биометана, этот газ сможет замещать природный в будущем. Украина имеет потенциал для выработки 7 млрд кубов биогаза", — заявил генеральный директор компании-оператора ГТС Сергей Макогон, цитату приводит "Укринформ".

Каковы на данный момент перспективы украинской ГТС? О чём стоит на самом деле задуматься Киеву? Ситуацию для Pravda.Ru осветил Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.

Нет, сынок, это фантастика: Украина удивила?

Эксперт отмечает: использование ГТС Украины под транспортировку водорода — перспектива из области фантастики. Даже вариант сдать все трубы в лом и то звучит более правдоподобно, чем задумка Киева.

"Чтобы транспортировать водород, нужно совсем другое качество труб, соединений, компрессорных станций.

Даже для европейской системы, которая содержится в образцовом порядке, требуются значительные инвестиции для того, чтобы просто подмешивать немного водорода в метановую смесь.

Не говоря уже о том, чтобы транспортировать чистый водород", — уточняет Гривач.

Как у Гоголя: Киев погрузился в мечты

Украина газ
 

При этом стоит понимать: если решать такую задачу, то проще построить новую инфраструктуру, чем как-то модернизировать нынешнюю. К тому же сразу возникают логичные вопросы: например, где Украина собирается взять столько водорода для того, чтобы его транспортировать? Ведь пока рынок, на который собрались "заходить" в Киеве, не устоялся.

"Это фантазии, хорошо описанные русским писателем Николаем Васильевичем Гоголем в "Мёртвых душах", — считает эксперт.

По поводу биометана возникают те же вопросы:

  • кто будет его производить?
  • сколько это будет стоить?
  • по каким ценам его будут продавать?
  • будет ли вообще спрос?
  • во сколько обойдутся поставки в Европу?

Вопросы есть, ответов нет. Остаётся хорохориться 

Газ Украины
 

"На все эти вопросы нет даже приблизительного ответа. Поэтому хорохорятся.

Этим Украина занимается уже последние 15, а то и все 30 лет вместо того, чтобы предложить качественный продукт для фактически единственного покупателя", — заключает Гривач.

При этом Украина получает деньги за транзит — так почему бы не модернизировать ГТС, не провести какие-то улучшения, которые позволят и в будущем соответствовать всем нужным регламентам? Но у Киева, как водится, свой путь.

"Это Украина как раз делать вроде бы не собиралась и не собирается. Вместо этого какие-то прожекты, фантазии вроде отопления домов соломой", — заключает эксперт.

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ГТС Украины на грани - Кто спасет? - Новости - Военный арсенал
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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