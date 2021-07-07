Слишком много стреляют: в Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

Нью-Йорк стал первым штатом США, объявившим чрезвычайное положение в связи с ростом насилия с применением огнестрельного оружия.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что за праздничные выходные 4 июля в штате произошел 51 случай стрельбы. Власти штата направят $ 138,7 млн на программы профилактики насилия с применением огнестрельного оружия.

Напомним, что в ходе празднования Дня Независимости в США в перестрелках погибли, по меньшей мере, 150 человек, пострадали почти 200.

В марте ФБР опубликовало предварительную статистику 2020 года, показывающую значительный скачок – на 25% - убийств по сравнению с предыдущим годом. До сих пор восходящая тенденция сохранялась и в 2021 году. В США большинство убийств связано с легальным оборотом оружия.

В государственной декларации о бедствиях губернатора Куомо насилие с применением огнестрельного оружия описывается как кризис общественного здравоохранения, проведено несколько сравнений с пандемией и вытекающими из этого ответными мерами общественного здравоохранения.

"Если вы посмотрите на последние цифры, то сейчас от огнестрельного оружия и преступности умирает больше людей, чем от Ковида, - сказал губернатор-демократ. - Точно так же, как мы сделали с коронавирусом, Нью-Йорк собирается снова возглавить страну с комплексным подходом к борьбе и предотвращению насилия с применением оружия."

Что в приказе?

Чрезвычайная декларация Куомо высвобождает чрезвычайные средства, которые он направит на:

создание управления по предотвращению насилия с применением оружия под контролем департамента здравоохранения Нью-Йорка,

требование к полицейским управлениям предоставлять данные о перестрелках на уровне инцидентов,

инвестирование $57 млн в летние программы трудоустройства молодежи из группы риска,

борьбу с потоком огнестрельного оружия из других штатов.

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