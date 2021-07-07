Киев, Варшава и Вильнюс успешно договорились о том, что будут вместе противостоять "российской дезинформации". У всех указанных стран, оказывается, уже есть некий "уникальный опыт" в этом непростом деле. Но у Украины его всё-таки больше.
Не скромничать и высказаться по ситуации "как есть" решил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Седьмого июля он представил сообщение в FacebookFacebook, в котором расставил точки над "i".
"Не будем слишком застенчивыми, Украина является безусловным лидером и владеет наибольшим опытом того, как работает "российская дезинформация" и как ей противодействовать", — написал он.
Кроме того, три вышеуказанные страны совсем не жадные и могут позволить себе публиковать доклады, которые будут доступны другим странам. Публикации ожидаются на регулярной основе.
Напомним, что ранее Киев уже продемонстрировал "мастерство" в складывании букв, представив несколько изменённые слова Джо Байдена о ПДЧ для Украины.
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