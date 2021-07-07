С липня на серпень: Белый дом может "передвинуть" визит Зеленского

Интересные данные со ссылкой на свои источники представило "Зеркало недели". Оказывается, визит президента Украины Владимира Зеленского в США американцы хотели бы "передвинуть" с июля на август.

Как уточняют источники издания, идея переноса витает в воздухе не просто так. Причин сразу несколько: во-первых, на данный момент для лидера США Джо Байдена актуальнее вопрос вывода войск из Афганистана — сопутствующие ему сложности требуют внимания.

Ну а во-вторых, если "передвинуть" приезд Зеленского, на каникулы успеет отправиться Конгресс Штатов. И это не позволит украинским делегатам на 100% использовать подвернувшуюся возможность и обсудить в том числе вопрос "СП-2", который для Белого дома до сих пор "икается". Кроме того, "подвис" в воздухе вопрос с ПДЧ НАТО — Киев неоднократно намекал, что "сделал достаточно".

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