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"У нас есть полное право": Лондон сделал намёк по поводу Чёрного моря

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Неожиданное заявление от МИД Великобритании: России намекнули на то, что история с Defender в Чёрном море — только начало. Лондон продолжает придерживаться версии об "украинских территориальных водах" и сообщает: "короткий и прямой" курс будет использоваться и в дальнейшем.

"У нас есть полное право": Лондон сделал намёк по поводу Чёрного моря

Рассказать об особенностях судоходства "по-лондонски" решил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он подчеркнул, выступая в парламенте: маршрут "международно признан", а значит, его можно использовать ещё и ещё.

"Это международно признанный маршрут движения. У нас есть полное право свободно проходить через "украинские территориальные воды" исходя из международного законодательства. Мы будем делать так и дальше", — сообщил он.

При этом Рааб считает, что Defender следовал курсом, который можно описать как "самый короткий", так что все действия экипажа были верными. 

Напомним, что Defender вторгся в российские территориальные воды 23 июня. По курсу корабля пришлось открывать предупредительную стрельбу.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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