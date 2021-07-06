Украина за последние шесть лет не построила ни одного самолёта. Но её власти полны решимости за месяц возродить отрасль, которую намеренно разрушали годами.
Иначе как прожектёрством и маниловщиной сложно назвать недавно подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским решение СНБО "О развитии авиаотрасли в Украине". Документ предписывает украинскому авиапрому "взлететь" в течение одного месяца (!). Для этого кабмин и сопутствующие ведомства должны:
Тут самое время вспомнить, что бывших комиков не бывает, поскольку даже на самой Украине бурную деятельность Зеленского и его "ручного" СНБО называют анекдотической. Именно так высказался украинский аналитик Сергей Саливон.
"Здесь уместно вспомнить анекдот о прапорщике, который приказывал: "Поезд, стой! Ать, два!" — приводит его слова "Свободная пресса".
Эксперт с язвительной горечью отметил, что на фоне практически полного развала авиапрома Украине остаётся гордиться разве что успешным производством улиток, экспорт которых вырос в этом году аж на 37%.
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