Зеленский и "взлёт" украинского авиапрома: эксперт вспомнил подходящий анекдот

Украина за последние шесть лет не построила ни одного самолёта. Но её власти полны решимости за месяц возродить отрасль, которую намеренно разрушали годами.

Иначе как прожектёрством и маниловщиной сложно назвать недавно подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским решение СНБО "О развитии авиаотрасли в Украине". Документ предписывает украинскому авиапрому "взлететь" в течение одного месяца (!). Для этого кабмин и сопутствующие ведомства должны:

актуализировать Стратегию возрождения авиастроения, принятую ещё при Порошенко;

привлечь к стратегическому сотрудничеству иностранных партнёров;

утвердить программу развития и план антикризисных мероприятий на ведущих предприятиях отрасли;

проработать возможности, подготовить законопроекты, ну и так далее…

Тут самое время вспомнить, что бывших комиков не бывает, поскольку даже на самой Украине бурную деятельность Зеленского и его "ручного" СНБО называют анекдотической. Именно так высказался украинский аналитик Сергей Саливон.

"Здесь уместно вспомнить анекдот о прапорщике, который приказывал: "Поезд, стой! Ать, два!" — приводит его слова "Свободная пресса".

Эксперт с язвительной горечью отметил, что на фоне практически полного развала авиапрома Украине остаётся гордиться разве что успешным производством улиток, экспорт которых вырос в этом году аж на 37%.

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