В Индии от COVID людей прививали солёной водой

Тысячи людей в Индии стали жертвами аферистов, продающих поддельные коронавирусные вакцины.

Как сообщает CNN, в "сговоре" участвовали врачи и медицинские чиновники.

По словам Вишала Тхакура, главы полицейского управления Мумбаи, по меньшей мере 12 фальшивых вакцинаций были проведены в финансовом центре Мумбаи, расположенном в западном штате Махараштра.

"Они использовали соленую воду и впрыскивали ее под видом прививок от коронавируса", — сказал Такур.

По его словам, около 2500 человек получили поддельные прививки. Организаторы делали уколы платно, "заработав" в общей сложности до $28 тысяч.

"Мы арестовали врачей, — добавил полицейский. - Они использовали лабораторию, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы."

В настоящий момент 14 человек обвиняются в мошенничестве, покушении на убийство, преступном сговоре. По словам Тхакура, полиция может провести еще несколько арестов, поскольку расследование аферы продолжается.

Напомним, Индия тяжело пострадала от второй волны коронавируса в период с апреля по начало июня: заразились миллионы людей, погибли десятки тысяч.

В июне премьер-министр Нарендра Моди объявил о централизованной вакцинации, в рамках которой значительная часть доз будет предоставляться центральным правительством штатам бесплатно.

К настоящему времени, по данным Университета Джона Хопкинса, более 62 миллионов человек-около 4,5% населения страны-были полностью вакцинированы.

Фальшивые прививки проводились в период с конца мая по начало июня, сообщает CNN-News18. Власти начали расследование после того, как некоторые из жертв аферы, заподозрив неладное, когда с них потребовали деньги за уколы, обратились в полицию.

По словам Сиддхарта Чандрашекара, адвоката из Мумбаи, государственный прокурор уже подтвердил, что жертвами мошенников стали более 2000 человек.

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