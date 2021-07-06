EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский ритейлер извинился за "непрофессионализм" рекламщиков
"Жду взрыва возмущённых голосов": Захарова о Лондоне, ограничениях и истории
Кива объяснил, какую войну Украина уже проиграла
На Камчатке пропал с радаров пассажирский самолёт
"Яблоко" в резкой форме отказало в поддержке сторонникам Навального
"Будем отвечать жёстко": Лавров напомнил США о последствиях давления на Россию
Украина нашла "друзей" для проведения "совершенно новых" учений
94% больных раком хорошо реагируют на вакцины против COVID-19
Археологи нашли историческое сокровище эпохи царя Соломона

Игроки в демократию: почему и на что Вашингтон собрался "менять" ООН

Мир

Интересное мнение представили на сайте Института РУССТАТ: оказывается, Вашингтон не оставляет своих попыток заменить ООН на что-то более интересное. Это необходимо для достижения планетарной гегемонии, то есть, проще говоря, для управления всей планетой.

флаг США
 

"Де факто Америка полагает себя мировым гегемоном"

Напомним, что предпосылки к ведущей роли США в мире были заложены ещё после Второй мировой войны. Именно в этот период американский доллар стал мировой валютой, что обеспечило США солидный "вес". При этом изначально привязанный к золоту, доллар в последствии был от него отвязан.

Возвращаясь к ООН: на данный момент, отмечают эксперты, организация мешает Вашингтону раскрыть все накопленные преимущества. Дело в том, что и Москва, и Пекин согласно существующим механизмам ООН могут блокировать явно прозападные идеи.

"Де факто Америка полагает себя мировым гегемоном, однако механизм ООН реализовать это преимущество в максимально выгодном для неё виде, не позволяет. Совет всех стран планеты, в лице Генеральной Ассамблеи, слишком многочисленен, чтобы быть способным приходить к чётким коллективным решениями", — пишут на сайте.

"Большая семёрка": успех или провал?

G7, большая семерка
G7, большая семерка

"Эксперимент" с Group of Seven ("Большой семёркой") особо удачным назвать нельзя: изначально интересная, идея в конце концов привела к "расширению" до формата G20 и вхождению в "друзья" Пекина.

"По замыслу авторов, в течение 10 — 15 лет, то есть примерно к 2005 — 2006 годам, неофициальный экономический клуб явочным порядком вберёт в себя все значимые ведущие экономики планеты, при этом сформировав структуру, идейно и идеологически подчиняющуюся Соединённым Штатам.

Постепенно расширяя круг затрагиваемых вопросов далеко за пределы "только экономики", чем постепенно отодвигая ООН в область "только площадки для разговоров, но не для выработки практических решений".

В связи с чем формат "G" активно мигрировал по составу участников, достигнув к ноябрю 2008 года уровня G20 благодаря включению в состав "клуба" ряда стран БРИКС, Ближнего Востока, Индии и Китая", — отмечают эксперты.

"Игроки в демократию": новая идея США

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне

На данный момент Штаты ориентированы на новый механизм, который называется звучно и красиво — "Лига демократий". Как можно понять из названия, в основе механизма — скорее идеология, нежели что-то ещё. Вашингтон хочет добиться противопоставления "демократии" "тоталитаризму" — последний, естественно, "характерен" для таких стран, как Китай, Россия и Иран.

"В первом приближении, так как лидером "лиги" должны являться США, в её состав автоматически попадают тесно экономически завязанные на Америку Мексика и Канада, а также Аргентина и Бразилия.

Так как основным направлением американской геополитической экспансии является неоколонизация Европы, в "лигу" требуется привлечь Британию, Францию, Германию и Италию.

Чтобы сохранить хотя бы минимальное влияние на Ближнем Востоке, в состав участников должны попасть Израиль, монархии Залива и Турция", — уточняет возможный состав "игроков в демократию" сайт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

АМЕРИКАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ - ПОЧЕМУ ВСЕГО ДВЕ ПАРТИИ В АМЕРИКЕ
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Игроки в демократию: почему и на что Вашингтон собрался "менять" ООН
Что думают работающие россияне об обязательной вакцинации?
Российский ритейлер извинился за "непрофессионализм" рекламщиков
"Жду взрыва возмущённых голосов": Захарова о Лондоне, ограничениях и истории
Кива объяснил, какую войну Украина уже проиграла
На Камчатке пропал с радаров пассажирский самолёт
"Только вот не хватает": Украина недовольна саммитом НАТО
"Яблоко" в резкой форме отказало в поддержке сторонникам Навального
"Будем отвечать жёстко": Лавров напомнил США о последствиях давления на Россию
Украина нашла "друзей" для проведения "совершенно новых" учений
Популярное
Мир. Новости мира
Почему на самом деле не стреляли по Defender

На борту британского фрегата, вторгшегося в территориальные воды России, находился корреспондент ВВС, который документировал происходящее. Для чего?

Почему на самом деле не стреляли по Defender
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Общество
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Путешествия
"ТурПром" сообщил об отмене десятков рейсов в Турцию
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Мир. Новости мира
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников