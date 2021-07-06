Игроки в демократию: почему и на что Вашингтон собрался "менять" ООН

Интересное мнение представили на сайте Института РУССТАТ: оказывается, Вашингтон не оставляет своих попыток заменить ООН на что-то более интересное. Это необходимо для достижения планетарной гегемонии, то есть, проще говоря, для управления всей планетой.

"Де факто Америка полагает себя мировым гегемоном"

Напомним, что предпосылки к ведущей роли США в мире были заложены ещё после Второй мировой войны. Именно в этот период американский доллар стал мировой валютой, что обеспечило США солидный "вес". При этом изначально привязанный к золоту, доллар в последствии был от него отвязан.

Возвращаясь к ООН: на данный момент, отмечают эксперты, организация мешает Вашингтону раскрыть все накопленные преимущества. Дело в том, что и Москва, и Пекин согласно существующим механизмам ООН могут блокировать явно прозападные идеи.

"Де факто Америка полагает себя мировым гегемоном, однако механизм ООН реализовать это преимущество в максимально выгодном для неё виде, не позволяет. Совет всех стран планеты, в лице Генеральной Ассамблеи, слишком многочисленен, чтобы быть способным приходить к чётким коллективным решениями", — пишут на сайте.

"Большая семёрка": успех или провал?

G7, большая семерка

"Эксперимент" с Group of Seven ("Большой семёркой") особо удачным назвать нельзя: изначально интересная, идея в конце концов привела к "расширению" до формата G20 и вхождению в "друзья" Пекина.

"По замыслу авторов, в течение 10 — 15 лет, то есть примерно к 2005 — 2006 годам, неофициальный экономический клуб явочным порядком вберёт в себя все значимые ведущие экономики планеты, при этом сформировав структуру, идейно и идеологически подчиняющуюся Соединённым Штатам. Постепенно расширяя круг затрагиваемых вопросов далеко за пределы "только экономики", чем постепенно отодвигая ООН в область "только площадки для разговоров, но не для выработки практических решений". В связи с чем формат "G" активно мигрировал по составу участников, достигнув к ноябрю 2008 года уровня G20 благодаря включению в состав "клуба" ряда стран БРИКС, Ближнего Востока, Индии и Китая", — отмечают эксперты.

"Игроки в демократию": новая идея США

Белый дом в Вашингтоне

На данный момент Штаты ориентированы на новый механизм, который называется звучно и красиво — "Лига демократий". Как можно понять из названия, в основе механизма — скорее идеология, нежели что-то ещё. Вашингтон хочет добиться противопоставления "демократии" "тоталитаризму" — последний, естественно, "характерен" для таких стран, как Китай, Россия и Иран.

"В первом приближении, так как лидером "лиги" должны являться США, в её состав автоматически попадают тесно экономически завязанные на Америку Мексика и Канада, а также Аргентина и Бразилия. Так как основным направлением американской геополитической экспансии является неоколонизация Европы, в "лигу" требуется привлечь Британию, Францию, Германию и Италию. Чтобы сохранить хотя бы минимальное влияние на Ближнем Востоке, в состав участников должны попасть Израиль, монархии Залива и Турция", — уточняет возможный состав "игроков в демократию" сайт.

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