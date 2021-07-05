Зеленский нашёл у России "оружие против всей Европы"

Очередное заявление от официального Киева: оказывается, у России есть "оружие" как против Украины, так и против сразу всей Европы. Подробнее о российской "разработке" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Как оказалось, за столь громкими словами Зеленский "спрятал" проект "Северный поток-2". Уже неоднократно "обласканный" критикой Киева газопровод на этот раз оказался "оружием", причём не простым, а с прицелом на будущее.

"Введение ["СП-2"] в эксплуатацию — это не об экономике, это оружие против Украины, и уверен, что будет оружием против всей Европы в будущем", — сказал Зеленский, выступая на форуме "Украина 30. Международная политика".

Так что, озвучил призыв президент, как минимум по линии МИД страны стоит:

продолжать бороться против газопровода;

привлекать к вышеуказанной борьбе зарубежных партнёров.

Напомним, что ранее Киев получил практический совет от Варшавы: надо задуматься о таком понятии, как "диверсификация", и поискать другие источники газа.

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