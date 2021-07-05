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"Сделали достаточно": Зеленский хочет знать, когда Украину наконец возьмут в ЕС

Мир

Несмотря на то что Украина в последнее время активнее говорит про членство в НАТО, вступление в ЕС также остаётся "темой номер один" для Киева. Более того, власти Украины уверены: они уже сделали вполне достаточно для того, чтобы услышать заветную дату.

"Сделали достаточно": Зеленский хочет знать, когда Украину наконец возьмут в ЕС

"Наше государство и украинский народ уже, я считаю, сделали достаточно для того, чтобы получить от наших партнёров чёткие подтверждения того, когда и как Украина будет членом Европейского союза и членом Альянса", — сообщал Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Международная политика".

Также президент Украины заявил, что без Украины и ЕС, и НАТО не могут называться завершёнными проектами.

Напомним, что ранее Киев в своём стремлении попасть в НАТО решил внести некоторые правки в слова Джо Байдена. Объяснять, что американский лидер имел ввиду не совсем то, что "наредактировал" Киев, пришлось представителям СНБ США.

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Путь Украины в ЕС. Комментарий Зеленского | Утро 05.05.21
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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