Премьер Словении: мнимые ЛГБТ-ценности ЕС ведут блок к краху

Премьер-министр Словении Янез Янса осудил страны и руководство Евросоюза за навязывание "воображаемых европейских ценностей” без уважения местной культуры.

И заявил, что его страна поддерживает Венгрию в ее борьбе с ЛГБТ-контентом в школах и на телевидении.

Выступая после того как на прошлой неделе его страна вступила в должность председателя Совета ЕС, Янса ясно дал понять, что его приоритеты могут не совпадать с приоритетами западных держав блока. Ругая словенские "мейнстримные СМИ” и их предполагаемых союзников в судебной системе страны, Янса также высказался против продвижения ЕС своих либеральных ценностей в Восточной и Центральной Европе, в том числе по мотивам ЛГБТ.

"Навязывание воображаемых европейских ценностей, — сказал он, — было бы самым быстрым путем к краху для блока. Европейский союз объединяет страны с разными традициями, с разными культурами… есть различия, которые нужно учитывать и уважать”.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто не согласилась с Янсой во время брифинга для прессы, заявив, что

"свобода выражения мнений, разнообразие и равенство являются фундаментальными европейскими ценностями, которые необходимо поддерживать.

ДЛЯ СПРАВКИ

Столкновение между Янсой и фон дер Ляйен — это всего лишь еще одна битва в растущем культурном конфликте между западной частью ЕС и центром и востоком:

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в разжигании конфликта после того, как либеральный Запад обрушился на него с критикой после принятия закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма детям.

обвинил Брюссель в разжигании конфликта после того, как либеральный Запад обрушился на него с критикой после принятия закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма детям. ЕС в ответ пригрозил судебным иском против Венгрии, и 17 западноевропейских лидеров подписали в прошлом месяце письмо, осуждающее "дискриминацию в отношении ЛГБТИ-сообщества” и их "основные права".

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