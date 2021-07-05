Премьер-министр Словении Янез Янса осудил страны и руководство Евросоюза за навязывание "воображаемых европейских ценностей” без уважения местной культуры.
И заявил, что его страна поддерживает Венгрию в ее борьбе с ЛГБТ-контентом в школах и на телевидении.
Выступая после того как на прошлой неделе его страна вступила в должность председателя Совета ЕС, Янса ясно дал понять, что его приоритеты могут не совпадать с приоритетами западных держав блока. Ругая словенские "мейнстримные СМИ” и их предполагаемых союзников в судебной системе страны, Янса также высказался против продвижения ЕС своих либеральных ценностей в Восточной и Центральной Европе, в том числе по мотивам ЛГБТ.
"Навязывание воображаемых европейских ценностей, — сказал он, — было бы самым быстрым путем к краху для блока.
Европейский союз объединяет страны с разными традициями, с разными культурами… есть различия, которые нужно учитывать и уважать”.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыто не согласилась с Янсой во время брифинга для прессы, заявив, что
"свобода выражения мнений, разнообразие и равенство являются фундаментальными европейскими ценностями, которые необходимо поддерживать.
ДЛЯ СПРАВКИ
Столкновение между Янсой и фон дер Ляйен — это всего лишь еще одна битва в растущем культурном конфликте между западной частью ЕС и центром и востоком:
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