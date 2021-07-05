EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Бангкоке взрыв уничтожил химзавод и разрушил еще 10 предприятий
Бузова с новой причёской стала похожа на Надежду Кадышеву
Instagram превратился в ринг для Димы Билана и Макса Покровского
"Сделали достаточно": Зеленский хочет знать, когда Украину наконец возьмут в ЕС
Экс-глава Ми-6: мир осенью содрогнётся от новых терактов
Скончался режиссёр Владимир Меньшов
Около 150 россиян оказались заперты в отелях на Кубе
Собчак высказалась о мировом правительсве, чипировании и масонах
"А в чём проблема, господа?": власти снова отказались от налога на роскошь

Министру обороны Украины нардепы подарили туфли на шпильках

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина начала подготовку к масштабному празднованию 30-летия "незалежности", которое состоится в августе. И сразу же военные оказались в центре скандала.

Минобороны опубликовало фотографии девушек-курсанток одного из столичных вузов, готовящихся к параду в честь Дня Независимости.

© Facebook автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"
 

Претензии возникли к форме курсанток, а именно: туфлям на высоких каблуках, в которых они маршируют по плацу. Многие украинцы в комментариях писали, что "эти наряды унизительны для женщин-воинов".

Когда на следующий день министр обороны Андрей Таран пришел в парламент, на него с негодованием обрушились женщины-нардепы, которые подарили ему несколько пар туфель на шпильках и порекомендовали именно в них выйти на парад.

министр обороны Украины получил в подарок туфли на шпильках
 
 

© Facebook автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

Дам поддержали и кавалеры. Например, Алексей Жмеренецкий, депутат от "Слуги народа" задался риторическим вопросом:

"Почему женщины-солдаты одеваются, как карнавальные куклы, чтобы развлекать толпу?".

Отбиваясь от возмущенных парламентариев, Таран привычно сослался на "цивилизованный мир":

"Женщины, служащие в армии и полиции в других странах, обычно ходят на высоких каблуках. Примеры можно найти в соседних с Украиной России и Белоруссии, Китае или Италии-члене НАТО. Украинцы должны соответствовать стандартам альянса, возглавляемого США, если мы хотим в него войти", — привёл министр обороны Украины "убойный" аргумент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В Бангкоке взрыв уничтожил химзавод и разрушил еще 10 предприятий
Министру обороны Украины нардепы подарили туфли на шпильках
Бузова с новой причёской стала похожа на Надежду Кадышеву
Instagram превратился в ринг для Димы Билана и Макса Покровского
"Сделали достаточно": Зеленский хочет знать, когда Украину наконец возьмут в ЕС
Экс-глава Ми-6: мир осенью содрогнётся от новых терактов
Скончался режиссёр Владимир Меньшов
Около 150 россиян оказались заперты в отелях на Кубе
Собчак высказалась о мировом правительсве, чипировании и масонах
"А в чём проблема, господа?": власти снова отказались от налога на роскошь
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Любовь Степушова США ничего не смогут сделать с новым выбором Латинской Америки Любовь Степушова Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Депутат Макаров признал неэффективность власти Василий Амирджанов
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Мир. Новости мира
Полыхающий Кипр запросил помощь в тушении пожаров
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников