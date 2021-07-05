Министру обороны Украины нардепы подарили туфли на шпильках

Украина начала подготовку к масштабному празднованию 30-летия "незалежности", которое состоится в августе. И сразу же военные оказались в центре скандала.

Минобороны опубликовало фотографии девушек-курсанток одного из столичных вузов, готовящихся к параду в честь Дня Независимости.

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Претензии возникли к форме курсанток, а именно: туфлям на высоких каблуках, в которых они маршируют по плацу. Многие украинцы в комментариях писали, что "эти наряды унизительны для женщин-воинов".

Когда на следующий день министр обороны Андрей Таран пришел в парламент, на него с негодованием обрушились женщины-нардепы, которые подарили ему несколько пар туфель на шпильках и порекомендовали именно в них выйти на парад.

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Дам поддержали и кавалеры. Например, Алексей Жмеренецкий, депутат от "Слуги народа" задался риторическим вопросом:

"Почему женщины-солдаты одеваются, как карнавальные куклы, чтобы развлекать толпу?".

Отбиваясь от возмущенных парламентариев, Таран привычно сослался на "цивилизованный мир":

"Женщины, служащие в армии и полиции в других странах, обычно ходят на высоких каблуках. Примеры можно найти в соседних с Украиной России и Белоруссии, Китае или Италии-члене НАТО. Украинцы должны соответствовать стандартам альянса, возглавляемого США, если мы хотим в него войти", — привёл министр обороны Украины "убойный" аргумент.