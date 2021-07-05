Опять саботаж: в ДНР уточнили, чего ждут от Украины на переговорах

Новости из МИД ДНР: там считают, что в дополнение к общей пассивности Киев может продолжить саботаж переговоров по ситуации в Донбассе. Кроме того, не стоит забывать: переговоры пройдут на фоне постоянных провокаций за "авторством" Киева.

"Проведение очередного раунда переговорного процесса состоится на фоне роста нарушений режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины, а также нежелания украинской стороны работать над урегулированием кризиса в сфере безопасности. Пассивная позиция украинских переговорщиков на предыдущем заседании позволяет сделать вывод, что Киев, скорее всего, продолжит саботировать переговорный процесс по всем блокам вопросов", — сообщил в Telegram секретарь делегации ДНР на переговорах Владислав Московский.

Напомним, что новый раунд переговоров по Донбассу пройдёт 7 июля. Ранее (2 июля) из ДНР приходили данные о том, что в результате "подлых вражеских обстрелов" погиб один из ополченцев.

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