В Эстонии опять хотят "отжать" у России часть территорий

Едва только оппозиционная праворадикальная партия Эстонии EKRE утвердила Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты страны, как он сразу же заявил, что, заняв этот пост, потребует от России "вернуть награбленное", а именно часть территорий Псковской и Ленинградской областей.

Напомним, что подобные высказывания от Хенна Пыллуасса звучат с завидным постоянством. Новоиспечённый кандидат в президенты Эстонии как мантру повторяет ссылку на Тартусский договор от 1918 года, который — по всем нормам международного права — давно уже стал историей.

Но что такое международное право, когда чего-то очень хочется — раз за разом как бы вопрошает прибалтийский политик. Он уверен, что соглашение, заключенное в Тарту между Эстонской Республикой и СССР 101 год назад, все еще действует. И точка.

На основании собственной убеждённости Пыллуаас настаивает, что земли, до войны входившие в состав Эстонии, принадлежат ей и сейчас.

"Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой", — заявил кандидат в эстонские президенты.

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