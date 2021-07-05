"Куда-то пропал": депутат Рады нашёл доказательство подмены Зеленского

Снова отметился неожиданным сообщением в Telegram украинский депутат Илья Кива. Представитель ОПЗЖ с иронией заявил: Зеленского-то, оказывается, поменяли на двойника.

Кива не просто сделал заявление, но и привёл "доказательство". Он нашёл ролик, в котором Зеленский ещё до своего становления украинским президентом рассуждает о русском и украинском народах. По его словам,

"Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка".

Зеленский на видео, иронично подмечает Кива, и есть настоящий.

"Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!" — написал Кива.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский уверенно заявил, что не считает русских и украинцев одним народом. Так он "ответил" российскому коллеге Владимиру Путину, который в ходе прямой линии высказал обратное мнение.

"Я уже много раз говорил об этом, могу повторить ещё раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ", — отметил ранее Путин.

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