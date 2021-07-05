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Конгрессвумен США забыла, что именно празднуют в День независимости

Мир

Член Конгресса США от штата Миссури Кори Буш заявила: несмотря на то, что нация празднует День независимости, она продолжает оккупировать украденные земли и отказывать в свободе чернокожим людям.

Конгрессвумен США забыла, что именно празднуют в День независимости

"Когда они говорят, что 4 июля — это символ американской свободы, помните: свобода, о которой они говорят, предназначена для белых людей", — написала Буш в воскресенье в Twitter. — Эта земля украдена, и черные люди все еще несвободны".

Конгрессвумен не уточнила, кто такие "они", и, как отметили некоторые пользователи Twitter, она, похоже, упустила смысл того, что празднуется в День независимости — независимость от Британской империи, а не индивидуальная свобода.

Многих пользователей возмутила суть ее аргументов, которые комментаторы назвали "ходячим противоречием того, что черные несвободны":

"В вашем округе уже более 50 лет не было белого представителя, — написал кандидат в конгресс штата Мичиган Трэвис Винс. — Ты, черная женщина, прошла путь от медсестры до избрания на одну из самых высоких должностей в стране. Сколько еще свободы вы ищете?".

Другие наблюдатели, такие как журналист Кайл Беккер, указывали на примеры чернокожих американцев, которые упорно трудились, чтобы воспользоваться своими свободами и добиться больших успехов, включая бывшего президента Барака Обаму, вице-президента Камалу Харрис и судью Верховного суда Кларенса Томаса.

Третьи утверждали, что твит Буш отражает ненависть демократов к Америке:

"В одиночку Кори Буш опозорила каждого чернокожего человека, который когда-либо боролся за эту нацию, добавил немного марксизма в смесь и солгал об истории Америки, — сказал кандидат в конгресс от Калифорнии Базз Паттерсон. — Молодцы, демократы. Отлично сработано."

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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