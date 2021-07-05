Украинец умер через четыре часа после первой дозы вакцины Pfizer

На Украине мужчина умер всего через несколько часов после укола коронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. У пяти других пациентов, получавших инъекции из того же флакона, не было никаких побочных эффектов

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 47-летний мужчина из Винницкой области был вакцинирован мобильной бригадой около 1:45 по местному времени в пятницу.

Сначала у него не было никаких осложнений, но около пяти часов вечера он начал жаловаться на тошноту, а затем потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, но реанимационные усилия не увенчались успехом, и пациент умер примерно через час. Считается, что это слишком короткий срок, чтобы смерть была простым совпадением.

"Однако другие привитые из того же флакона чувствуют себя хорошо", — добавили в министерстве, особо подчеркнув, что Pfizer jab считается одной из лучших вакцин в мире.

Медицинские власти "рассматривают этот инцидент". Смерть пациента была зарегистрирована как "неблагоприятное событие после иммунизации”.

Министерство здравоохранения отметило, что, по его мнению, предыдущие случаи поствакцинальной смерти не были связаны с инъекцией вакцины.

"Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерть от других причин”, — говорится в опубликованном заявлении.

Украинский телеканал "Громадське" сообщил, что винницкий погибший стал первым пациентом в стране, который умер вскоре после получения вакцины Pfizer.

Вакцина Pfizer

Ранее СМИ сообщали, что четыре человека умерли после прививки препаратом AstraZeneca/Covishield jab.

ДЛЯ СПРАВКИ

Наряду с Pfizer и AstraZeneca Украина использует в своей кампании иммунизации вакцину китайского производства CoronaVac.

По данным министерства здравоохранения, по состоянию на пятницу, более двух миллионов человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.

В прошлом месяце Управление по контролю за продуктами и лекарствами США добавило риск воспаления сердца в список редких побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna. Европейское медицинское агентство ранее подтвердило, что вакцина AstraZeneca, ныне известная под названием Vaxzevria, связана с крайне редкими случаями свертывания крови.

Чиновники здравоохранения в различных странах заявили, что польза от приема коронавирусной вакцины значительно перевешивает "возможные редкие негативные последствия", в то время как без прививки риск заболеть COVID-19 и умереть от вируса намного выше.