Спасаясь от талибов, афганские пограничники укрылись в Таджикистане

Несколько сотен афганских пограничников были вынуждены искать убежища в соседнем Таджикистане в субботу, спасаясь от крупного наступления талибов, которые усилили свои атаки на фоне вывода американских войск из страны.

Более десятка районов, в основном в северо-восточной провинции Бадахшан Афганистана, попали в руки печально известных исламистских боевиков за последние 24 часа, сообщили источники в органах безопасности местному изданию TOLOnews.

Тяжелые бои по ту сторону границы подтвердили и военные Таджикистана, входящего в Организацию Договора о коллективной безопасности.

"Более 300 афганских пограничников вынуждены были пересечь таджикскую территорию, чтобы избежать тяжелых потерь в ходе столкновений с наступающими боевиками, — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе погранвойск Таджикистана. — Иностранным военнослужащим разрешили въезд в соответствии с принципами гуманности и добрососедства”.

афганские пограничники сбежали в Таджикистан В пресс-службе подтвердили, что граница с Афганистаном остается под полным контролем таджикских сил.

Министерство обороны Афганистана заявило, что, несмотря на отступление, правительственным войскам удалось в субботу уничтожить по меньшей мере 224 боевика движения Талибан* (*террористическая организация, запрещенная в Росси).

"Силы безопасности и обороны Афганистана не пожалеют никаких усилий, чтобы вернуть себе районы, которые недавно были захвачены талибами", — пообещал официальный представитель министерства Фавад Аман.

Напомним, талибы активизировали свою деятельность после того, как США начали вывод своих войск из Афганистана после двухлетнего пребывания в стране.

В пятницу американцы покинули аэродром Баграм, который раньше был их крупнейшей афганской базой.

Президент США Джо Байден ранее установил крайний срок для завершения вывода войск 11 сентября.

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