Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов

Литовские пограничники задержали за сутки 150 нелегальных мигрантов, в основном — граждан Ирака, незаконно пересекших границу из Беларуси.

В прибалтийской стране объявлено чрезвычайное положение. Вильнюс обратился за помощью к ЕС, заявив, что Минск вооружает миграцию в ответ на санкции.

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Посетив Вильнюс, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что налицо "политически мотивированная модель” и что Евросоюз "в целом" стоит на стороне Литвы "в это трудное время”.

Другие официальные лица ЕС также выразили озабоченность по поводу "наплыва мигрантов” на границе. Президент Европейского парламента Дэвид Сассоли заявил:

"Кто-то недопустимо играет с жизнями людей.”

Хотя ни Сассоли, ни фон дер Ляйен не назвали имени "подозреваемого", литовское правительство уже обвинило президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они утверждают, что он намеренно позволяет мигрантам с Ближнего Востока, Африки и Азии летать в Белоруссию, а затем пересекать границу ЕС через Литву.

К слову, ещё 27 июня министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в интервью новостному порталу Delfi заявила, что у нее есть доказательства "хорошо организованного” плана с участием белорусских пограничников и "режима” наводнить Литву мигрантами с Ближнего Востока. Это обвинение было быстро подхвачено западными изданиями, такими как The Telegraph и финансируемое правительством США Радио Свобода*.

На следующий день после интервью Билотайте, 28 июня, Министерство иностранных дел в Минске объявило о приостановке действия своего соглашения с ЕС о сотрудничестве в области пограничного контроля. Этот шаг был объяснен как ответ на санкции ЕС против Беларуси, введенные 24 июня на основании "нарушений прав человека" — арест Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги, которые летели в Вильнюс из Греции.

Напомним, Литва и Польша служили оперативными центрами для белорусских оппозиционных активистов, включая "президента в изгнании” Светлану Тихановскую.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Литовская государственная пограничная служба VSAT сообщила, что с января 2021 года из Беларуси нелегально переправились в общей сложности 822 мигранта. Большинство из них не имеют документов, но более половины — 428 — утверждают, что являются гражданами Ирака.

Представитель VSAT сообщил радиостанции "Свобода*”, что "большинство мигрантов” прибыли в Минск "прямыми рейсами из Стамбула и Багдада".

"Литовская разведка знает, как они добрались из Минска до границы, — добавил он, — но не может раскрыть эту информацию, сославшись на "поскольку продолжается расследование".

Однако подобного всплеска мигрантов в Польшу или Латвию-государства-члены ЕС, которые также имеют общую границу с Беларусью, — не было. В этом году в Латвии зарегистрирован только один незаконный переход границы.

∗в России имеет статус иноагента