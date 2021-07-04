Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"

Ранее Сербия получала российский газ через газотранспортные системы Украины и Венгрии. Теперь Украина оказалась лишней в этой логистической цепочке.

В церемонии стыковки сербского участка газопровода "Турецкий поток" с газотранспортной системой Венгрии приняли участие директор государственного предприятия "Србиягаз" Душан Баятович и представитель венгерской компании FGSZ Ференц Саболч.

Представитель венгерской стороны отметил, что сегодняшнее событие означает скорое завершение проекта. Поставки российского газа в Сербию по "Турецкому потоку" планируется начать уже с 1 октября.

"Поставлена точка в многолетней большой работе: наша страна наконец решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мёрзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью", — заявил глава "Србиягаза" Душан Баятович в эфире национального телевидения.

Запуск поставок российского газа через трубы "Турецкого потока" полностью покроет потребности Сербии. И это очередная плохая новость для Украины.

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