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"Я бы не советовал": глава МИД Латвии обратился к населению по поводу РБ

Мир

Совет жителям Латвии решил дать глава МИД страны Эдгар Ринкевич. Он объяснил гражданам: если кто-то собирается в Белоруссию, то лучше бы от поездки воздержаться.

"Я бы не советовал": глава МИД Латвии обратился к населению по поводу РБ

Напомним, что ранее отношения между Минском и Ригой резко ухудшились: на них повлиял как инцидент с самолётом Ryanair, так и скандал вокруг "замены" флага РБ. В центре Риги, которая принимала чемпионат мира по хоккею, официальный белорусский флаг был подменён на флаг белорусской оппозиции.

"Я бы не советовал посещать Белоруссию, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны.

Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем", — сообщил Ринкевич, выступая на телеканале LTV.

Также он подчеркнул, что страны ЕС остаются едины по поводу "санкционной позиции" относительно РБ: инцидент с Ryanair определённо требовал санкций.

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Автор: Константин Шапров
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