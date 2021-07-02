Депутат Рады иронично высказался об украинском Нью-Йорке

Успешно завершилась история с переименованием одного из украинских ПГТ (посёлков городского типа) в Нью-Йорк. Об этом рапортует парламентский телеканал "Рада".

Напомним, что ранее ПГТ назывался Новгородским, располагается он в части ДНР, которую Киев удерживает под своим контролем. Интересно, что согласно приложенной пояснительной записке, переименования хотели сами жители посёлка — якобы оно связано с его историей.

"Следующим шагом украинских реформаторов вполне себе может стать переименование Киева в Вашингтон, а Бердичева — в Иерусалим", — оценил итоговый результат представитель ОПЗЖ Ренат Кузьмин, написав пост в Telegram.

Также он добавил, что можно реализовать и такой вариант: выбрать ещё три села, назвать их Москвой, Берлином и Парижем, а затем

"…каждый день проводить встречи в Нормандском формате и информировать ООН и ОБСЕ о достигнутом большом прогрессе в переговорах…"

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