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Глава МИД ФРГ предостерёг Польшу: не надо плевать в колодец России

Мир » Европа » Евросоюз

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время своего визита в Польшу предостерег от разрыва экономических отношений с Россией. Предупреждение прозвучало на фоне спора по поводу газопровода "Северный поток-2".

Глава МИД ФРГ предостерёг Польшу: не надо плевать в колодец России

"По сути, я считаю, что это поставило бы нас в Европе в затруднительное положение, если бы экономические отношения с Россией больше не были возможны", — сказал Маас.

По его словам, демарши из-за газопровода могут сблизить Россию и Китай.

"Это не только неправильно, но и опасно для наших интересов безопасности в Европе", — заявил глава МИД Германии.

Напомним, ранее ряд европейских стран, в том числе и Польша, выражали протест против строительства газопровода. Варшава, в частности, заявила, что трубопровод — не только экономический, но и политический проект, направленный на усиление влияния России в Европе.

Немецкие пользователи интернета с Маасом согласны

Как оказалось, это мнение министра разделяют многие немцы. Это хорошо видно по комментариям к материалу в Der Spiegel.

"Польша получает газ из России. Более того, получает его через газопровод, идущий через Белоруссию. Получается, что поляков не смущает, что они подкармливают Лукашенко с его свитой? Так какого же… Германия должна платить за транзит Украине? Мы каждый год заливаем миллиарды в эту коррумпированную страну!" — написал пользователь под ником WulleWutz.

"Пора полякам и другим друзьям на востоке похоронить свою выдуманную холодную войну друг с другом. Франция и Германия показали, что из врагов могут получаться друзья. В Польше и странах Прибалтики цветёт русофобия, хотя Советы оставили их в покое уже 30 лет назад", — Hdwinkel.

"Северный поток" надо оценивать с позиции традиционно хорошего нашего отношения со страной, в которой живут потрясающе добрые, сочувствующие людской беде люди. Они — между прочим — простили нас за преступления фашистов и готовы строить с нами позитивные отношения. Русские всегда были нашими надежными партнерами, а их ресурсы вместе с нашим ноу-хау сформировали бы отличную комбинацию", — Manfred-hkemnKTGg.

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Автор: Ольга Лебедева
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