Британцы не хотят, чтобы жена принца Чарльза стала королевой

Принц Чарльз является первым в очереди на британский престол, Камилла Паркер-Боулс после смерти королевы Елизаветы II станет королевой-консортом. Однако, 60% жителей Великобритании не устраивает такая перспектива. Таковы данные опроса подданных Британии, сообщает Daily Express.

Это вызывает беспокойство принца Чарльза и его придворных.

"Когда люди встречают Камиллу, они тепло относятся к ней, у нее очень хорошие отношения с прессой. В сложившихся обстоятельствах она сделала все, что могла, но есть еще та часть ​​публики, которая никогда не примет ее как королеву", — цитирует слова королевского биографа Фила Дампьера Teleprogramma. pro.

Напомним, что принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз поженились в 2005 году. Королева не признала жену сына, однако Камилла получила все титулы.

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