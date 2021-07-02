Украина и Крым: блокировали, блокировали, да не заблокировали

Киевские власти готовы из кожи вон вылезти, лишь бы не допустить даже случайного возобновления подачи воды Крыму, который они так "любят и ждут к себе обратно".

В 2014 году, после присоединения Крыма к РФ, Украина возвела дамбу на 91-м км Северо-Крымского канала, чтобы прекратить поставки воды в Крым, примерно 85% которых обеспечивал этот канал. С тех пор как Крым стал российским регионом, РФ занялась вопросом его обеспечения питьевой водой. Украину, понятное дело, это бесит. А тут ещё и дамба протекла. Самое обидное — что первая дамба была временной (на 91-м км), а на достройку второй — капитальной — у Киева, оказывается, просто денег не хватает.

"Капитальная дамба на 107-м километре готова на 80%, на 20% не достроена, потому что нет соответствующего бюджетного финансирования", — сообщил агентству УНИАН "представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич.

При этом Кориневич заверил, что вода из Украины не поступает в Крым. Но "в случае чего" постоянная дамба свою задачу выполнит, заявил он.

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