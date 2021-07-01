"Мы же не идиоты!: Зеленский считал русских и украинцев одним народом

Президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году называл русских и украинцев одним народом.

Накануне в ходе "Прямой линии" президент России Владимир Путин заявил, что считает россиян и украинцев одним народом. На это, разумеется, обратили внимание в Киеве. С комментарием выступил и Владимир Зеленский.

Который заявил, что хотя у Украины и России много общего, "но мы не один народ".

Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь", — сказал Владимир Зеленский.

Однако такого мнения президент Украины придерживался не всегда. Украинское издание "Страна" приводит выдержку из интервью Владимира Зеленского, которое он дал в апреле 2014 году донецкой "Муниципальной газете", будучи на гастролях со студией "Квартал 95" в Донецке. И тогда Владимир Александрович вполне уверенно заявлял, что русские и украинцы один народ.

Процитируем: "Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами".

"И наша "квартальская" позиция — не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству", — заявил тогда Владимир Зеленский.

Как видим, спустя семь лет его взгляды претерпели существенную эволюцию. Хотя, конечно, хотелось бы знать, когда он говорил искренне.