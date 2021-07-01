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Кто, если не он: представим, что Зеленский не пошёл на второй срок

Мир

Неожиданные новости о президенте Украины: оказывается, его супруга Елена — против второго срока. И хотя сам Владимир Зеленский не раз говорил о том, что решение о выдвижении примет на основе народной воли, подобный "неучтённый" фактор вполне может оказать влияние на его решение.

Владимир Зеленский
 

Пройди выборы в мае — победил бы Зеленский

Напомним, что рейтинги президента Украины всё ещё позволяют говорить о достаточно широкой народной поддержке. К примеру, сообщает "ЛIГА.Новости", если бы выборы прошли в мае 2021 года, то президент получил бы 39,3% голосов. Для сравнения: Юрий Бойко, ближайший к нему в рейтинге "конкурент", получил бы всего 13,9%.

Представим, что Зеленский послушал жену и не пошёл на второй срок. У кого тогда будут хорошие шансы стать президентом Украины? Для Pravda. Ru комментарий предоставил Константин Бондаренко, украинский политолог.

Страна чудес: кто, если не он?

Эксперт отмечает: на сегодняшний день рано говорить о том, кто будет выдвигаться. Дело в том, что Зеленский скорее всего будет оценивать как значимый для себя фактор не только мнение супруги, но и политическую целесообразность.

"Ситуация такова, что у Зеленского сегодня действительно нет конкурентов. И если выдвигаться он не будет — то, очевидно, в "Слуге народа" будут искать другого кандидата. Тогда ситуация может стать размытой", — рассказывает Бондаренко.

Выборы. Украина
Выборы. Украина

Интересно, что у таких фигур, как Бойко, Медведчук и Порошенко в случае "ухода в отказ" Зеленского шансов немного. Так что может случиться любопытное событие: появление политиков, которые будут позиционировать себя как профессионалы в противовес представителям "Слуги народа".

"Возможно, это будет Разумков — он носитель административного ресурса. Возможно, это будет целый ряд людей, которые обладают "ядерным" электоратом.

У той же Юлии Тимошенко есть шансы, несмотря на достаточно скромные рейтинги. Она может получить поддержку за счёт оттока голосов от Зеленского", — считает эксперт.

Однако на данный момент попытка точно спрогнозировать варианты будет напоминать гадание на кофейной гуще, заключает Бондаренко.

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Жена Владимира Зеленского — кто она?
Автор: Константин Шапров
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