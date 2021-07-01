Россия отправит в Центральноафриканскую Республику еще 600 инструкторов

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил о планах отправить в ЦАР еще 600 россиян.

Об этом Москву попросило правительство Центральноафриканской Республики. В беседе с журналистами Sputnik Александр Иванов рассказал о создании СОМБ.

"Наша команда достаточно давно функционировала в различных формах, ведь ещё с 2018 года российские инструкторы работают в ЦАР, а мы помогали формировать состав первых групп. Впоследствии приняли решение юридически оформить нашу организацию именно в виде Содружества офицеров за международную безопасность. Это нужно для более эффективной координации", — объяснил глава Содружества.

Он напомнил, что все российские инструкторы находятся в ЦАР на основании двустороннего соглашения между Министерствами Обороны РФ и ЦАР и дополнений к нему.

Недавно были достигнуты договоренности об отправке в ЦАР еще 600 российских специалистов. Из-за их эффективности Запад запустил информационную кампанию по дискредитации россиян. Для придания сенсационности своим материалам журналисты причисляют инструкторов к "ЧВК Вагнера".

Иванов рассказал, что все инструкторы имеют российское гражданство, но представляют большое количество народов, живущих на территории России.

"Кандидаты в инструкторы проходят жесткий отбор. Мы собираем и детально изучаем полное досье, включая все рекомендации, замечания за период службы, чтобы репутация российских инструкторов была безупречной", — пояснил Иванов.

Он отметил, что на данный момент в ЦАР находятся 804 российских инструктора, о чем уведомлен Совет безопасности ООН. На данный момент СОМБ обучает армию, полицию и жандармерию только на территории ЦАР.

"В последние месяцы весь мир мог наблюдать воочию феноменальные успехи центральноафриканской армии по освобождению своей страны от бандформирований. Этот успех сами центральноафриканцы во многом связывают с работой российских инструкторов, которые смогли подготовить эффективную армию и сколотить надежную опору для страны", — заключил Иванов.