EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Макеева возмутилась, когда её назвали нищей
Известие об идее постановки мюзикла "Форсаж" вызвало восторг у Цискаридзе
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов в Белгороде
"Тут сейчас зима": Бузова показала тонкую фигуру в мини-купальнике
Степаненко возобновила войну с Петросяном за имущество
Российский судья Карасёв будет работать на матче Чехия - Дания
Собянин объяснил, почему могут "затухать" города
Собчак высмеяла Тарасова за попытку пиариться за счёт Бузовой
Российский фанат, избитый украинцами, лишился флага и ушанки

Россия отправит в Центральноафриканскую Республику еще 600 инструкторов 

Мир

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил о планах отправить в ЦАР еще 600 россиян.

Россия отправит в Центральноафриканскую Республику еще 600 инструкторов 

Об этом Москву попросило правительство Центральноафриканской Республики. В беседе с журналистами Sputnik Александр Иванов рассказал о создании СОМБ.

"Наша команда достаточно давно функционировала в различных формах, ведь ещё с 2018 года российские инструкторы работают в ЦАР, а мы помогали формировать состав первых групп. Впоследствии приняли решение юридически оформить нашу организацию именно в виде Содружества офицеров за международную безопасность. Это нужно для более эффективной координации", — объяснил глава Содружества.

Он напомнил, что все российские инструкторы находятся в ЦАР на основании двустороннего соглашения между Министерствами Обороны РФ и ЦАР и дополнений к нему.

Недавно были достигнуты договоренности об отправке в ЦАР еще 600 российских специалистов. Из-за их эффективности Запад запустил информационную кампанию по дискредитации россиян. Для придания сенсационности своим материалам журналисты причисляют инструкторов к "ЧВК Вагнера".

Иванов рассказал, что все инструкторы имеют российское гражданство, но представляют большое количество народов, живущих на территории России.

"Кандидаты в инструкторы проходят жесткий отбор. Мы собираем и детально изучаем полное досье, включая все рекомендации, замечания за период службы, чтобы репутация российских инструкторов была безупречной", — пояснил Иванов.

Он отметил, что на данный момент в ЦАР находятся 804 российских инструктора, о чем уведомлен Совет безопасности ООН. На данный момент СОМБ обучает армию, полицию и жандармерию только на территории ЦАР.

"В последние месяцы весь мир мог наблюдать воочию феноменальные успехи центральноафриканской армии по освобождению своей страны от бандформирований. Этот успех сами центральноафриканцы во многом связывают с работой российских инструкторов, которые смогли подготовить эффективную армию и сколотить надежную опору для страны", — заключил Иванов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
В России могут повысить максимальную скорость на дорогах до 150 км/ч
"Яблоко" просит для России "Пфайзер" и "Модерну"
Закат "нефтеномики": Греф рассказал про баррель по 26$ и потери на 4 трлн
Станут ли учения Sea Breeze-2021 началом войны
Нужно ли лечить "глаза змеи"
Макеева возмутилась, когда её назвали нищей
Они подвинут границы: Киев "нажаловался" НАТО на Россию в Чёрном море
Известие об идее постановки мюзикла "Форсаж" вызвало восторг у Цискаридзе
Турция вышла из договора о предотвращении насилия в отношении женщин
ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов в Белгороде
Популярное
Российский шоу-бизнес
Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами

Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.

Отпуск Петросяна с супругой на Мальдивах завершился слезами
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Российский шоу-бизнес
В Сети не узнали Собчак без макияжа
Мир. Новости мира
Запад твердо решил "скинуть Украину с баланса"
Российский шоу-бизнес
Шатающаяся Бузова в мини-юбке едва не свалилась на газон
Любовь Степушова Россия выигрывает у США "газовую войну" Любовь Степушова Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Украина в пролёте: назван "самый активный партнёр НАТО"
Российский шоу-бизнес
Коллега Гулбиса выдвинул свою версию смерти актёра
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Политика. Новости и аналитика
Путин раскрыл секрет своей вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников