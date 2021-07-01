Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал "укрепить стратегические отношения" со своим главным союзником — Китаем.
Напомним, это второе публичное выступление Ким Чен Ына за последние пару дней. Ранее он отругал собственных чиновников за ответ на коронавирусный вызов. К слову, Пекин обещал оказать помощь в случае необходимости.
Ким утром в четверг направил послание председателю КНР Си Цзиньпину, поздравив его со 100-летием Коммунистической партии Китая. Он высоко оценил усилия Си Цзиньпина по борьбе с бедностью и созданию "богатого общества”, а также "повышению общей мощи страны и повышению ее международного престижа".”
"Рабочая партия Кореи благодаря своему прочному единству с Коммунистической партией Китая поднимет северокорейско- китайскую дружбу на новый стратегический уровень, как того требует время и как того хотят народы двух стран”, — сказал Ким (цитата Корейского центрального информагентства).
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