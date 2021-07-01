Грандиозная церемония состоялась утром в четверг в столице Китая по случаю сотой годовщины основания Коммунистической партии страны.
В мероприятии, которое было сосредоточено на площади Тяньаньмэнь, приняли участие тысячи человек, в том числе военные, члены общественных организаций и лидеры КПК. С приветствием к народу обратился президент страны Си Цзиньпин.
Глава государства особо подчеркнул, что Китаю удалось построить современное процветающее "во всех отношениях" общество, увеличив ВВП в 2,5 раза в период с 2010 по 2020 год. По его словам, этот прогресс достигнут благодаря следованию на протяжении 2500 лет идеалам сяокана — мирной и счастливой жизни.
"Мы ближе, увереннее и более способны, чем когда-либо, реализовать цель Национального омоложения. Но мы должны быть готовы работать усерднее, чем когда-либо, чтобы добраться туда", — заявил Си.
Также президент Китая подчеркнул, что страна не стремится к международной конфронтации, но полна решимости защищать свой суверенитет.
"Китайский народ не позволит никаким иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас, и любой, кто попытается, столкнется с разбитыми головами и кровопролитием перед Великой железной стеной 1,4 миллиарда китайцев, — сказал он. — Мы никогда не запугивали, не угнетали и не подчиняли народ любой другой страны, и мы никогда этого не сделаем".
Характеризуя китайскую армию как "сильную опору для защиты красного мира и поддержания национального достоинства" и "мощную силу для защиты регионального и глобального мира", Си призвал укрепить Вооруженные силы страны, чтобы сделать их одними из самых мощных в мире.
Церемония началась с авиасалона. Над площадью пролетели вертолеты, образовавшие в небе цифру "100", за которыми последовало крыло истребителей. Затем в салют выстрелила батарея пушек.
Символическая часть мероприятия завершилась поднятием флага Китая в сопровождении пения национального гимна страны всеми присутствующими.
ДЛЯ СПРАВКИ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Подписчики Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следили за отпускным контентом знаменитостей в социальных сетях, так и не дождавшись от пары совместных снимков с отдыха.