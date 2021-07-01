Китай с размахом празднует столетие своей компартии

Грандиозная церемония состоялась утром в четверг в столице Китая по случаю сотой годовщины основания Коммунистической партии страны.

Китай с размахом празднует столетие своей компартии

В мероприятии, которое было сосредоточено на площади Тяньаньмэнь, приняли участие тысячи человек, в том числе военные, члены общественных организаций и лидеры КПК. С приветствием к народу обратился президент страны Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин

Глава государства особо подчеркнул, что Китаю удалось построить современное процветающее "во всех отношениях" общество, увеличив ВВП в 2,5 раза в период с 2010 по 2020 год. По его словам, этот прогресс достигнут благодаря следованию на протяжении 2500 лет идеалам сяокана — мирной и счастливой жизни.

"Мы ближе, увереннее и более способны, чем когда-либо, реализовать цель Национального омоложения. Но мы должны быть готовы работать усерднее, чем когда-либо, чтобы добраться туда", — заявил Си.

Также президент Китая подчеркнул, что страна не стремится к международной конфронтации, но полна решимости защищать свой суверенитет.

"Китайский народ не позволит никаким иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас, и любой, кто попытается, столкнется с разбитыми головами и кровопролитием перед Великой железной стеной 1,4 миллиарда китайцев, — сказал он. — Мы никогда не запугивали, не угнетали и не подчиняли народ любой другой страны, и мы никогда этого не сделаем".

Характеризуя китайскую армию как "сильную опору для защиты красного мира и поддержания национального достоинства" и "мощную силу для защиты регионального и глобального мира", Си призвал укрепить Вооруженные силы страны, чтобы сделать их одними из самых мощных в мире.

Церемония началась с авиасалона. Над площадью пролетели вертолеты, образовавшие в небе цифру "100", за которыми последовало крыло истребителей. Затем в салют выстрелила батарея пушек.

Символическая часть мероприятия завершилась поднятием флага Китая в сопровождении пения национального гимна страны всеми присутствующими.

ДЛЯ СПРАВКИ

Учредительный съезд КПК состоялся в Шанхае в конце июля 1921 года.

Одним из активных участников создания партии был русский революционер Григорий Войтинский как агент Коммунистического Интернационала.