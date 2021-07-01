Сами разберёмся: Будапешт раскритиковал "диктатуру" ЕС

Ещё один "год" прошёл для Вишеградской группы: с 1 июля в объединении сменился председатель. Вместо Польши пост "у руля" займёт Венгрия, и венгерский премьер-министр уже успел сделать громкое заявление.

Напомним, что Вишеградская группа (известная также как Вишеградская четвёрка) включает Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию. Она создавалась для усиленной совместной работы (в том числе на уровне неправительственных ассоциаций) и для реализации совместных проектов в разных сферах.

Согласно Polskie Radio, официальная церемония в честь передачи председательства от Варшавы к Будапешту прошла 30 июня в ходе встречи премьер-министров стран объединения. И Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил: нужно остановить диктатуру ЕС.

"Мы не можем согласиться с тем, что другие страны-члены ЕС говорят нам, как мы должны воспитывать венгерских детей. Это неправильно. Кто-то неправильно понимает ситуацию в ЕС. Мы не можем согласиться с тем, чтобы какая-либо страна в ЕС говорила нам, что мы должны поставить одну из стран Вышеградской группы на колени. Эту диктатуру необходимо остановить", — заявил Виктор Орбан.

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