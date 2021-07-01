Представитель НАТО: мы никуда не уйдём из Чёрного моря - Россия нам не указ

НАТО никуда не уйдёт из Чёрного моря, сохранив там своё представительство, несмотря на позицию России.

С таким заявлением в эфире "Первого канала" Грузии выступил Джеймс Аппатурай спецпредставитель генсека альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии.

По его словам, у НАТО есть "полная картина" недавнего инцидента с эсминцем британского королевского флота, основанная на "достоверной информации", предоставленной Лондоном.

"НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о Крыме. Крым — это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента с Defender была как раз продемонстрирована твердость членов альянса в отстаивании принципов свободного судоходства. Россия должна уже наконец понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе. И для поддержки своих союзников мы сохраним своё представительство в акватории Черного моря", — заявил Аппатурай.

Напомним, что на прошлой неделе британский эсминец Defender нарушил российскую границу и вошёл в территориальные воды нашей страны в районе мыса Фиолент (Крым). Покинул их фрегат только после того, как пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.

Многие политологи и военные эксперты заявили, что в результате инцидента мир оказался на грани третьей мировой. Однако, российский президент так не считает:

Даже если бы мы потопили провокаторов, война бы не грянула - дураков нет

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