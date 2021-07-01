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В центре Киева депутат Рады сжёг нацистскую символику

Мир

Очередным громким эпизодом отметился депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ранее он успел выступить на российском телевидении и заявить, что видел на Украине "зигующие толпы", а теперь решил устроить своеобразный "перфоманс" в украинской столице.

Илья Кива устроил перфоманс в Киеве

Кива передставил пост о своих похождениях в Telegram: оказывается, политик нашёл практически в центре украинской столицы (на Андреевском спуске) ларёк с разного рода сувенирной продукцией. В том числе — фуражку с нацисткой символикой.

"Украина стала колыбелью фашизма в Европе. В Киеве спокойно можно купить нацистскую символику на улицах города", — написал депутат.

Затем фуражка была сожжена: у Кивы предусмотрительно оказался с собой бензин.

"Подобные тряпки должны сжигаться", — отметил он.

Напомним, что ранее Кива успел весьма нелестно высказаться о мэре столицы Украины Виталии Кличко, назвав того "боксёром-сутенёром".

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Автор: Константин Шапров
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