Очередным громким эпизодом отметился депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ранее он успел выступить на российском телевидении и заявить, что видел на Украине "зигующие толпы", а теперь решил устроить своеобразный "перфоманс" в украинской столице.
Кива передставил пост о своих похождениях в Telegram: оказывается, политик нашёл практически в центре украинской столицы (на Андреевском спуске) ларёк с разного рода сувенирной продукцией. В том числе — фуражку с нацисткой символикой.
"Украина стала колыбелью фашизма в Европе. В Киеве спокойно можно купить нацистскую символику на улицах города", — написал депутат.
Затем фуражка была сожжена: у Кивы предусмотрительно оказался с собой бензин.
"Подобные тряпки должны сжигаться", — отметил он.
Напомним, что ранее Кива успел весьма нелестно высказаться о мэре столицы Украины Виталии Кличко, назвав того "боксёром-сутенёром".
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